Aseguran que Sergio Denis "tiene los ojos abiertos"

Más de cuatro meses después del trágico accidente que sufrió Sergio Denis en un show de Tucumán, el cantante continúa internado en la clínica de rehabilitación ALCA de Buenos Aires.



Su hermano, Carlos Hoffmann, aseguró que no había novedades y que continuaba sin despertar: "Está perfecto físicamente, pero no reacciona. Está igual que hace cuatro meses. Estamos esperando, no hay nada que hacer".



No obstante, el abogado y amigo de Denis, Diego Colombo, brindó esperanzas luego de una charla con "Implacables". Al respecto advirtió: "Las novedades que esperamos todavía no han llegado, pero él está físicamente bien asistido y psicodinámicamente bien compensado. Hay esperanzas".



Luego hizo referencia a las palabras de Verónica Monti, quien expresó que el artista estaba en estado vegetativo. "Son apreciaciones de ella. Yo no puedo decir que sea un estado vegetativo. Lo que sí sé es que él tiene los ojos abiertos, hace pequeños movimientos y tiene una mirada fuerte. Creo que Sergio nos escucha y recibe los estímulos de quienes lo visitan", concluyó.

Fuente: Diario Show