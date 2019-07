Versión de infidelidad de Julián Serrano: Narvay cargó contra Latorre

Desde que apareció una versión que aseguraba que Julián Serrano le había sido infiel en un boliche a su novia Malena Narvay con Sofi Morandi, su compañera del Súper Bailando, el youtuber negó todo y su pareja se mostró confiada en él. Ahora Malena fue más allá, calificó el accionar de Yanina Latorre como "violento" y tuvo palabras de apoyo para su novio e incluso para Sofía.



"Uno nunca puede tener certeza absoluta de lo que hacen los demás, pero no me terminan de cerrar los rumores que salieron. No hay nada concreto para que yo los pueda juzgar, solamente una persona que dice tener fuentes y las fuentes nunca aparecieron", aseveró a eltrecetv.com la actriz.

También se refirió a Yanina Latorre, quien había contado el rumor en Los Ángeles de la mañana: "Me pareció un poco violenta la forma en la que lo expusieron y lo que dijo Yanina. Nuestras familias y amigos y todo el mundo vieron eso. Me dio cosa que Sofi esté ahí expuesta", aseguró, solidarizándose con la instagramer.



"Si el día de mañana inventan algo mío sin pruebas ni fundamentos, yo querría que mis seres queridos me crean, entonces estoy haciendo eso", siguió Malena con su postura. "Si esto es mentira es horrible lo que nos están haciendo a los tres. Si llega a aparecer algo que realmente me haga creer, ahí veré, pero por ahora estamos bien", finalizó.