Ulises Bueno: "Estoy en tratamiento para dejar el alcohol y la cocaína"

Ulises Bueno volvió a presentarse en un programa de televisión en vivo. Y lo hizo este domingo a La Peña de Morfi, el programa que se emite por Telefe y es conducido por Gerardo Rozín y Jesica Cirio. El cantante de cuarteto decidió revelar los verdaderos motivos de su alejamiento de la actividad artística."Estoy en tratamiento para dejar las adicciones, el alcohol y la cocaína", dijo a corazón abierto el hermano del recordado Rodrigo. "En el último tiempo estuve queriéndome a mí mismo", relató Ulises Bueno, que busca cada día afianzar sus vínculos con su hija de 10 años y su familia."Tengo amigos que comparten mi tratamiento, mi hermano, mi vieja, en ocasiones mi sobrina, mi hija, amigos que son de toda la vida y que son los incondicionales para siempre. Están los amigos que se aterran y otros que te dicen 'vamos a remarla hasta donde sea'. De esos amigos tengo", comentó el joven durante la entrevista mano a mano con Rozín.Bueno se encargó de describir a sus verdaderas amistades, esos amigos que están siempre en su vida pase lo que pase. "El loco Fabri lo conozco desde los 15 años. Él iba a los bailes míos, convocaba a 15 personas y 12 entraban gratis y él hacía remeras pintando de dos colores?. Con él compartimos muchas cosas", expresó.En lo que respecta al amor de su vida, su hija Alma, sostuvo: "Tiene 10 años. Estuve ausente mucho tiempo, por cosas de la vida estuve muy ausente. Laburo, estuve casado, se me complicó el vínculo con ella y hoy la recuperé. Estamos en una etapa que es que nos cuesta lo más sencillo. Ella tiene miedo y se paraliza cuando me mira. A veces me mira como de lejos en la noche cuando duermo", confesó el cantante.Sobre la relación que mantiene con la pequeña, Ulises fue más profundo y decidió dar más detalles del tierno vinculo entre ambos. "Nunca le canté a mi hija. Ella está contenta en todo momento, por mi trabajo me cuesta salir a los lugares públicos. Un día hice un desafío y la agarré de la mano y le dije vamos al shopping. Me generó una sensación muy inmensa. Por ahí te lo cuentan y no es fácil cuando te lo cuentan, pero cuando te nace y lo haces está muy bueno. Tengo muchas cosas por hacer con ella", disparó."Le dije: '¿hija te gustaría conocer Disney?, sí pero lo que más me gustaría es que me vieras jugar al hockey' ? me dijo -. Ella quiere que esté presente ante sus amiguitas. Y eso es lo que me cuesta, yo perdí a mi papá cuando era chiquito. Y me di cuenta que a ella le pasaba lo mismo, no tenía a su papá estando vivo. Muchas nenas no le creían que yo era su papá. Nunca fui a la escuela con ella. Fui a verla jugar al hockey y no le avisé que iba. La mamá le dijo 'Alma mirá' y me vio y se escondió detrás de la amiguita. Le agradezco mucho a la madre porque me ama tanto, podría haber inculcado otras cosas, pero me ama con tanto amor y eso se lo agradezco a mi ex. Podría existir cierto rencor de la madre pero no fue así", sostuvo un Ulises muy emocionado.