Carrozzo dejó traslucir su parte más íntima y tuvo un cruce con una seguidora

La entrerriana Evangelina Carrozzo hizo levantar una vez más la temperatura en las redes sociales con una fotografía a pura transparencia, luciendo un body negro.La imagen de la morocha que se hizo famosa al reclamar contra la pastera Botnia a la cumbre de presidentes en Austria, mantuvo luego un cruce con una seguidora, la cual le escribió: "Sos hermosa, pero me pregunto qué será lo que a algunas chicas les pasa en su interior para querer mostrar su . . . depilada. Te banco a full bailando y mostrando bienes y lindas fotos, pero de verdad hay cosas que no las entiendo, que es íntimo y que es público?"Carrozzo no se quedó callada y le replicó: "Me re gustan las fotos "íntimas" de mujer y madre como la que mostrás en tus posteos, son muy lindas".Y, particularmente sobre la crítica expuso: "Supongo harás referencia a mi vulva (llamemos a nuestras partes del cuerpo por su nombre, sin tabúes) no estoy depilada, soy lampiña. Vos también sos hermosa. Siempre está buenísimo cuestionarse las cosas, no dejes de hacerlo. Gracias por tomarte este tiempo, y comentar".