Flor de la V, contra Pampita: "Tiene un pensamiento patriarcal que atrasa"

La polémica de Pampita contra Flor de la V y Gabo Usandivaras trancendió la pista del Bailando.



Invitada al programa de Mirtha Legrand, la participante del certamen volvió a despacharse contra la jurado, y esta vez, de modo contundente.



"Las chicas nunca ven el esfuerzo, para ellas nunca bailo, siempre desfilo. Me molestó lo que dijo Carolina de que yo necesitaba 'un macho', no dijo 'un bailarín', como que necesitaba alguien musculoso", comenzó.



Luego, enfatizó sobre las declaraciones de Pampita respecto a que Flor necesita a un compañero más "machote". "Me parece un concepto tremendamente patriarcal, antiguo y pasado de moda. En la época que estamos viviendo ninguna mujer necesita un macho para triunfar, salir adelante ni para bailar. Las mujeres hemos demostrado que podemos salir adelante solas", reflexionó.



Mirtha le preguntó si realmente creía que era tan grave la mirada de Pampita, y De la Ve insistió: "Sí. No me gusta lo que se dijo, es un pensamiento que atrasa, por el momento que está viviendo el mundo. Durante muchos años tuve que fingir ser alguien que no era para encajar en la sociedad. Yo no necesito nada para demostrar lo que soy para ser más mujer. Soy lo que soy y al que le gusta bien".