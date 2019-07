"Ella está con miedo", aseguró la hermana de Vicky Xipolitakis tras la denuncia

Espectáculos Xipolitakis volvió a denunciar a su marido y le dieron botón antipánico

Tras la nueva denuncia de Victoria Xipolitakis contra su marido, Javier Naselli el miércoles por la noche, la hermana de la modelo reveló enalgunos detalles desconocidos sobre esa relación que se caracterizó en el último tiempo por "violencia física y verbal", según contó la joven en el ciclo de Moria Casán."Para mi familia es un momento doloroso, somos muy unidos y nos lastima todo lo que está pasando", reconoció Vicky. "Ella sabe que lo único que tiene y que tendrá realmente es nuestra familia y sabe que siempre estamos", agregó."Fue en el departamento de ellos en Nueva York donde se vivieron momentos tensos y duros, pero con mi novio tratábamos de seguir con lo nuestro y que ellos arreglen su situación. Lo que pasa es que con el tiempo esto pasó a mayores", agregó en diálogo con las vayainas."Yo lo veía venir y le preguntaba a mi hermana que pasaba que no daba el siguiente paso para ponerle un fin a esto. Ella me decía que 'había un bebé de por medio y que ella quería dejar todo para que esto funcione', pero ahora tiene miedo", continuó."Ahora ella está mal porque no puedo permitir esto que está pasando. En una oportunidad, la agredieron físicamente y yo hice todo lo posible para lograr la separación porque cuando en una relación hay un enfermo, están los dos enfermos. Vicky estaba viviendo una relación tortuosa en donde recibía mucha agresión psicológica y ahora ya pasó a mayores", manifestó ante la atenta atención de sus compañeras del programa de América.En uno de los episodios violentos que vivió Vicky, Stefy describió: "Una vez la tiró contra la pared y la ahorcó. Gracias a Dios estaba acompañada. El bebé, que hoy tiene siete meses, no estaba ahí pero lloraba por los gritos. Ella lo único que quería que a Salvador no le pasara nada. Eso fue el detonante del inicio de la crisis entre ambos".A medida que pasaron los minutos, Stefy Xipolitakis dijo que su familia también fue victima de agresiones verbales por parte de Javier Naselli. "De hecho la familia de él nunca la trato bien a mi hermana", confesó.Sobre lo que pasó en la súltimas horas, Stefy se sintió muy conmovida y apenada por lo que vivió el pequeño Salvador. "Me enteré que al bebé lo dejó en la calle. Anoche, Vicky se fue a ver a Fernando Burlando para contarle toda la situación y a la vuelta se encontró que el cambio la cerradura. Hasta que vino el cerrajero, Salvador estuvo pasando frío y hambre".