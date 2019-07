El entrerriano Julián Serrano renunció al Bailando tras rumores de romance

Siamo fuori — Julián Serrano (@JulianSerrano01) 26 de julio de 2019

Ha sido un placer ?? pic.twitter.com/j5ZJZ0iH7P — Julián Serrano (@JulianSerrano01) 26 de julio de 2019

El jueves, Julián Serrano y Sofi Morandi, los últimos campeones del Bailando, salieron a la pista con una mega coreografía en el ritmo Grandes éxitos. Sin embargo, una inesperada pregunta de Ángel de Brito los descolocó y habría dado paso a la renuncia del actor y Youtuber del certamen."Chicos, ¿ustedes están saliendo?", indagó el jurado, obteniendo un incómodo "no" de los jóvenes participantes."¿Es joda? Si hubiésemos estado a los besos (en un boliche) debería haber una foto", contestó Julián, que está de novio con Malena Narvay. Minutos después publicó un sugerente tweet: "Siamo fuori (estamos afuera)".Con la duda de su partida instalada, los rumores crecen y algunos aseguran que Serrano renunció al Súper Bailando: "Me lo confirmaron y es determinante... Mirá, no digamos quién me lo dice, pero está la confirmación", señalaron fuentes según publicó