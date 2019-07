Toti Ciliberto habló de sus adicciones y reveló cómo pudo "salir de las drogas"

Toti Ciliberto dejó su característico humor de lado y abrió su corazón acerca del mal momento que atravesó cuando era más joven. En una entrevista, el humorista reconoció que salía "de joda y consumía alcohol y drogas".



El humorista afirmó que su mayor momento de fama fue en los años 90, cuando estaba al aire Videomatch. Y recordó que tuvo que pedirle colaboración a sus familiares para que lo ayuden a salir de la adicción.



"Me la di pero por suerte pude dar el volantazo. Fue con la joda en su contexto general. Cuando estaba en Videomatch, teníamos la posibilidad de tener todo lo que quisiéramos. Nos ofrecían de todo. Cuando estas en la cresta de la ola parece que tenés el poder absoluto de todo. Uno se lo cree", contó Toti.



Sin la ayuda de sus familiares y amigos que lo bajaran a tierra, el ex videomatch consideró que no hubiera podido salir de ese mundo: "Por suerte no estaba tan enterrado. Yo me drogaba porque era un bol. . . social, empecé antes de conocer a Marcelo (Tinelli)", rememoró.



Y agregó que también consumía alcohol y que la última vez que consumió fue hace más de 20 años. "Eso te hace perder todo, la familia, los amigos. Los psicólogos y los psiquiatras me ayudaron", afirmó.



Durante la entrevista, el actor destacó el rol que cumplieron dos personas muy importantes para él: Carna y Marcelo Tinelli. "Me decían que parara. Marcelo me decía que me quería y que me cuidara. Me enderezaron el camino. También me ayudó mi mujer Débora y mis hijos", finalizó.

Fuente: Paparazzi