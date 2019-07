Dominique Metzger y recordó a Edgardo Antoñana: "Siento que está conmigo"

Dominique Metzger recordó con mucho cariño a su compañero de aire en TN, Edgardo Antoñana, quien falleció en octubre de 2017 en Pinamar.



En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la periodista hizo un recorrido por su carrera hasta llegar a compartir pantalla con Antoñana, con quien formó gran dupla al aire.



"Era un cascarrabias, muchas veces yo no estaba de acuerdo con él y me tuve que hacer mi lugar, después nos hicimos muy amigos", rememoró.



Y reflexionó: "Cuando él murió siento que me dejó el lugar, cómo si me dijera, 'vení, pichona, seguí por acá, me dio luz'". Por último, expresó: "Yo siento que está conmigo hoy en el aire".

Fuente: Primicias Ya