Jimena Barón presentó su nuevo tema y lució muy sensual

Por la noche uno de los temas del próximo disco de Jimena Barón vio la luz en YouTube y redes sociales. Para advertir a sus seguidores y mantenerlos atentos al lanzamiento, la artista publicó una foto en ropa interior que fue vista por más de 400 mil personas en redes sociales.Acompañando la imagen, escribió un fragmento de la letra de la canción que dice: "Fuiste sacando todo todo de a poquito, te llevaste todo no dejaste nada, ni un vasito de limonada, pero está bien, me gusta, prefiero estar vacía, ahora elijo yo los que me llenan la alcancía, y a ti también puedo darte un poquito, si quiere monedita tu chanchito"."Se acabó", el single que promociona Barón, fue estrenado a las 23.59 por YouTube e Instagram.