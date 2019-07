Revelaron el resultado del ADN entre Raúl Taibo y su supuesta hija

El pasado 21 de junio, Claudia Zucco expresó en " Intrusos" que tenía sospechas de que su padre fuera el actor Raúl Taibo. "A los 10 años me enteré de que no soy hija de Ricardo, mi papá, el esposo de mi mamá. Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso. Yo de más chica sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra (en Buenos Aires), y me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo", contó.



"Me dijo que ellos tuvieron una relación, no especificó. Pero me contó que ella y Raúl luego se encontraron en un café (en 1972) y le dijo que estaba embarazada. En ese café estaban organizando irse a vivir juntos a Tucumán. Es lo que me dijo ella a mí", expresó en el ciclo.



Luego del relato de la mujer, Taibo se puso en contacto con ella, se vieron cara y cara y se realizaron un ADN.

Este miércoles en "Confrontados" revelaron cuál fue el resultado del estudio de paternidad. "El ADN concluye que los resultados obtenidos excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad de Raúl Jorge Tignanelli (nombre real del actor) respecto de Elizabeth Zucco. Esta mujer no es la hija de Raúl Taibo", dijo Rodrigo Lussich.

Fuente: Diario Show