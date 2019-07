Pidieron la excarcelación de "El Pepo"

El abogado de Rubén Darío Castiñeiras, "El Pepo", pidió la excarcelación del cantante por entender que "no es una persona que pueda eludir la acción de la Justicia".



"Creo que la situación de detención va a cambiar", expresó este miércoles Miguel Ángel Pierri ante la prensa.



El letrado dijo además que cree que va a dejar de ser una detención: "El Código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires tiene alternativa de libertad; hay varios institutos que nosotros podemos echar mano".



Pierri explicó además que hay que esperar los resultados de las pericias toxicológicas y viales que están pendientes y "que los antecedentes penales no juegan en esta etapa sino que juegan como agravante en la etapa de juicio".



"La defensa maneja la posibilidad de una prisión domiciliaria, el que resuelve es el juez de garantías. Me parece que está probado que Pepo no es una persona que pueda eludir la acción de la Justicia", sostuvo el abogado.



Había trascendido que este miércoles "El Pepo" iba ser dado de alta, pero se supo que seguirá internado y con custodia policial en el Hospital San Roque de la ciudad bonaerense de Dolores, debido a unas complicaciones médicas que le surgieron en las últimas horas.