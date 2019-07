Marcela Feudale: "Me voy a ir a vivir afuera"

A los 56 años, Marcela Feudale siente que pasó mucho tiempo en la Argentina y piensa en la posibilidad de irse a otro país para vivir. Así lo manifestó en "El Show del Espectáculo", el ciclo radial de Ulises Jaitt y Gastón Samá en Radio Urbana.



"Tengo ganas de ir y volver, estoy viendo si puedo tramitar la ciudadanía italiana por una cuestión de negocios que quiero hacer, turismo, documentales de historia, turismo histórico. El canal de YouTube apunta para ese lado y no puedo prestar mucha atención porque tengo poco tiempo", reveló la locutora.



"Abandonar el país no se debe a nada en particular, es la edad, es haber hecho un montón de cosas aquí en la Argentina y tener ganas de conocer otras, encontré la partida de nacimiento de mi bisabuela y no encuentro la de mi bisabuelo, si la tengo que hacer por vía judicial", expresó Feudale. Y agregó convencida: "A tiempo futuro cuando no trabaje más acá en Argentina me voy a ir a vivir afuera".



Por otro lado, recordó su pelea con Carolina Papaleo, con quien se enfrentó luego de que esta hablara de la salud de Natacha Jaitt. "Con Papaleo tuve un enfrentamiento por Natacha, ella optó por bloquearme y retroceder en chancleta. Sigo pensando lo mismo, en la confidencialidad de los registros de salud, fue inconsciencia, es intocable el tema de la salud, son confidenciales las historias clínicas y si alguien no revela poseer HIV nadie puede decir lo contrario", manifestó.



Y agregó sobre el fallecimiento de la mediática: "Cuando se habla de alguien que ha atentado contra su vida no se puede hablar de que manera 'atentó contra su vida', cuando se habla de violencia de género hay que apelar al 144. Hay un montón de pautas que me sorprendió en ese momento que no se llevarán adelante, le faltó conocimiento de cómo debe ser. La llamé mediocre como panelista (a Papaleo) por el cierto grado de desconocimiento, si uno busca la palabra mediocre, es alguien que desconoce".



"Sentí una injusticia con lo que se estaba diciendo, no se si era cierto o mentira porque Natacha no me lo dijo a mi (si tenía HIV) y no tenia porque decírmelo tampoco", concluyó.

Fuente: Diario Show