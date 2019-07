Espectáculos

"Con esfuerzo se puede lograr todo"

Martes 23 de Julio de 2019

Entre topless y fotos de alto voltaje, Sol Pérez realizó un fuerte descargo

"No vendo fórmulas mágicas, no vendo dietas que te solucionen la vida. Miles de veces me quedé sin ver a mis amigas o ir a cumpleaños o salir con algún chico que me gustaba por entrenar", expresó la ex chica del clima.