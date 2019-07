Delfina Chaves: "Tengo tres parálisis al mes"

Delfina Chaves sorprendió a sus seguidores de Twitter al revelar la extraña condición que sufre.



La actriz reveló que tiene la singular condición de un personaje de la serie de terror de Netflix, "La maldición de Hill House".



"Yo tengo tres parálisis al mes fijas, pero no tengo alucinaciones ni apariciones. Me va a empezar a pasar ahora que lo leí?", explicó ante un comentario de un seguidor en Twitter.



"No puedo controlar la respiración cuando aparecen. Es como estar encerrada adentro de mi cuerpo. No puedo mover ni alterar nada", explicó la joven.



Y cerró: "La única forma de que se me vaya es relajarme para poder volverme a dormir, cosa que es imposible".