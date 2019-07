Panelista televisiva admitió que su busto la acompleja

La panelista televisiva, Andrea Taboada, que es la tapa de la revista Pronto, contó que un aspecto de su físico la acompleja desde hace muchos años. Es su busto, que a ella le gustaría reducirlo."¿Tenés algún complejo?", le preguntó el periodista. Y ella, sincera, respondió: "¡Tengo muchas lolas! Es una herencia de mi mamá, son naturales. En un momento pensé en sacarme, pero me dijeron que era una operación muy dolorosa, así que desistí. A lo mejor más adelante me saco".Sorprendido, el periodista le retrucó: "Hay tantas que se operan para tener más y vos, que tenés lolas, ¡te querés sacar!". Y Andrea, por primera vez, contó cuándo se originó su complejo: "Es que no sabés lo que las padecí cuando era chica. Me costaba usar musculosas porque a los 11, 12 años, ya tenía muchas lolas y las demás chicas de mi edad no tenían nada. Me perseguía, las trataba de esconder. Igualmente, estoy rayada con mi cuerpo. Ese es un detalle menor".Antes de cerrar, la panelista de LAM aclaró que, a pesar de su complejo, se siente "sexy e interesante". "La sensualidad va de la mano de la actitud, más que de la belleza", concluyó.