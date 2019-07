Sol Pérez deslumbró con imágenes de sus vacaciones en las playas mexicanas

Además de brillar en el panel de Involucrados y de conducir Gossip por KZO, Sol Pérez (25) protagoniza las mil y una sesiones de fotos, asiste a eventos y se entrena a diario. Si bien se siente a gusto estando de acá para allá, sintió la necesidad de ponerle un freno a su rutina y ni lo dudó... ¡playa!Sol armó las valijas y aterrizó en Tulúm, México, para vivir unas vacaciones a puro relax y celebrar su cumpleaños. Desde paradisíacsa playas, compartió sensuales fotos luciendo sus espectaculares curvas en bikini."Y así es como busco conectarme con lo que no sé, con esa dimensión... Que no sabe de tiempos ni espacios", escribió Sol junto a una foto luciendo un traje de baño animal print y mirando directamente a cámara."Si este lugar no es magia, ¿entonces qué? A mí déjenme acá y no me busquen nunca", agregó la joven, junto a otras postales haciendo alarde de su marcada figura.