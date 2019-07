Video: Terrorífica propuesta de casamiento de Burlando a Barby Franco

Luego de atravesar varias crisis de pareja, Fernando Burlando (54) y Barby Franco (28) están en el mejor momento de su relación y van por más: se van a casar.Fue el reconocido abogado quien "le pidió la mano" a su novia de una manera muy particular, ya que simuló tener un infarto durante un partido de polo para llamar la atención de su amada y así realizar la propuesta.La actuación de Burlando fue mientras estaba jugando un partido de polo con unos amigos. Allí, se desplomó de su caballo, con síntomas de haber sufrido un infarto, y fue atendido de urgencia por una ambulancia.Desesperada, la modelo subió un mensaje con la foto del abogado siendo atendido en la camilla: "Amor, todo va a estar bien!!! No te mueras..".La producción incluyó la aplicación de un desfibrilador, y luego Burlando se incorporó y le dijo: "Si volví a la vida es porque tenemos que casarnos", y le dio el anillo.La periodsita Marina Calabró compartió en Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, un audio del colegiado contando con la insólita propuesta: "Ambulancia, shock eléctrico, llanto. Ella pensaba que estaba muerto. Empezó a gritar '¡no respira, no respira!'. Se asustó en serio Barby, no le gustó nada. Al tercer shock adentro de la ambulancia, saco un anillo y le digo 'es la segunda vez que resucito, no voy a esperar una tercera'".