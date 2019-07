La reflexión de Flor Vigna tras los rumores de romance con su coach de baile

Espectáculos Flor Vigna y Mati Napp fueron fotografiados a los besos

Espectáculos Flor Vigna reconoció que tuvo un affaire con su coach de baile

En medio de las repercusiones que generó el video de Flor Vigna y Mati Napp a los besos en la vía pública -motivo por el cual decidieron hablar su incipiente relación- la participante del Súper Bailando recurrió a las redes y compartió una profunda reflexión."Hay épocas en las que elijo PENSAR menos y SENTIR más.. Que todo fluya y nada influya", escribió Flor en su cuenta personal de Instagram junto a una foto en la que posa muy sensual y con un buzo largo.Horas antes, Vigna se había comunicado con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) para hablar de su vínculo con su coach: "Lo que pasó con Mati no es nada en especial, sino que estamos los dos solteros y hay un cariño de por medio. Él es una persona muy linda que me hizo muy bien, y que me estoy permitiendo conocer, pero sin ningún título"."Queremos tratar de dar la menor explicación posible, porque nosotros no sabemos bien qué es lo que nos pasa. Simplemente que estamos solteros, que no le hacemos mal a nadie y que la pasamos bien juntos. No sabemos dónde va a terminar esto", cerró, sincera."De repente, me dijo: 'No tengo tiempo para el amor'", le contó a la revista. Y, antes de cerrar, aclaró que la decisión de Nicolás, al fin y al cabo, era necesaria para los dos: "La soledad me obligó a hacerme cargo de quién soy y de lo que quiero".