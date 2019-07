Karina recordó el momento más dramático que le hizo vivir El Polaco

"Es desconocido para mí estar tranquila, por eso me emociono. Algunos no entienden mis lágrimas, pero son de tranquilidad y de felicidad".Después de la conmovedora gala que del Bailando 2019 que vivió Karina La Princesita, la cantante se emocionó al hablar de su dura historia de vida."Recién estos dos años descansé de pasarla mal y no lo puedo creer", aseguró la artista de 33 años que hizo referencia a la relación que mantuvo con El Polaco, el padre de su hija Sol, de 11 años."Hoy con el papá de Sol está todo perfecto, pero en su momento me quedé sola, embarazada. Y eso es tristísimo. De repente me encontraba sola y yo mentía, no lo decía, porque tenía vergüenza", contó Karina en Los Ángeles de la Mañana sin ahondar en detalles del vínculo que mantuvo con el cantante de cumbia.Con el tiempo, los músicos lograron recuperar el diálogo y mantener una relación cordial por la crianza de su hija. Y hace unas semanas se reencontraron en la pista del certamen de ShowMath para bailar la salsa de a tres. "Si bien me costó, estoy muy feliz de haber bailado con él. Les agradezco la oportunidad, porque hemos aprendido para nuestra vida también", afirmó La Princesita."Esto fue hermoso para nosotros, para nuestra familia. La verdad que la pasé bomba, con nuestra hija, nuestra familia del otro lado. Y también dejar un mensaje, que aunque los padres estamos separados necesitamos tener una buena relación, y llevarnos bien. Por todo, por ellos y por nosotros", destacó el cantante después de realizar la coreografía."De ahora en más va a haber un cambio en nuestra relación", agregó KarinaUn mes antes de compartir el momento en el Bailando 2019, El Polaco había contado en televisión que, después de hacer terapia, se disculpó con La Princesita por el tipo de relación que habían vivido. "Muchas veces le pedí perdón, porque yo era muy chico. Pero a veces el perdón o la disculpa no alcanza. El tema es ponerse en el lugar de la otra persona, sentir un poquito las cagadas que me mandé o sentirme un poco ella (Karina) en ese momento y tratar de reparar", explicó en Cortá por Lozano."Acá estoy, teniendo mi corazón para lo que sea. Ojo, no es excusa que haya sido chico, pero es lo que siento. Cuando tenía 19 años. Era un nene y creo que recién empecé a madurar, a darle importancia a las cosas, a los 26 o 27 años ", continuó el cantante.En la entrevista que brindó Karina La Princesita en Los Ángeles de la Mañana también contó que su madre sufrió violencia doméstica cuando ella era chica. "No me victimizo con mi vida, pero no puedo ser hipócrita y decir que tuve una vida hermosa, porque tuve una vida recontra mil dura desde que nací hasta hace poco. Sin embargo, está bueno, porque en vez de quedarnos tratamos de salir adelante. Y mi mamá es así", dijo la cantante."Después la pasó mal en pareja. A mi mamá casi todas las parejas la golpearon, quedaba internada por los golpes. Nosotros nos criamos con mi papá diciendo '¿la mato o no la mato?', con el arma en su cabeza. Yo hoy lo cuento bien, no me victimizo, no me pongo a llorar. Es mi realidad", concluyó Karina en su duro relato. Fuente: (Infobae).-