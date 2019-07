Las hijas de Cinthia Fernández, a su novio: "¿Por qué no se casan?"

Tras una truculenta separación con Matías Defederico (29), estuvo soltera hasta que conoció a un hombre que pondría su vida de cabeza. Rápidamente, Cinthia Fernández (31) construyó un fuerte vínculo con Martín Baclini (36) y comenzó a mostrarse públicamente muy enamorada. Sin dudas, que el joven se lleve bárbaro con las tres hijas que ella tuvo con Defederico, Bella (5), Charis (5) y Francesca (4), coronó la relación.



En diálogo con Pampita Online, Cinthia se mostró enamoradísima de su novio, pero aclaró que todavía no hablaron de la posibilidad de casarse. Sin embargo, sus nenas tienen muchas ganas de que su mamá dé el "Sí" con Matías.



"Nosotros no hablamos de matrimonio ni nada de eso, pero las nenas ya se lo están preguntando y quieren saber", le contó Cinthia a Pampita. Y explicó la desopilante situación en la que sus hijas le pidieron a Baclini que se casara con su mamá. "El otro día estábamos todos en el auto y una le dijo: 'Martín, vos la querés mucho a mamá. ¿Te vas a casar con ella?'. Imaginate cómo se puso. Otra le dijo: 'Ya que se dan tantos besos y se declaran tanto amor, por qué no te casás con mi mamá, Martín'", lanzó, divertida, la modelo.



¿Les cumplirán el deseo a las nenas?