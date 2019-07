La confesión hot de Nazarena Vélez y su novio, sobre su primera vez

Hace 6 meses Nazarena Vélez (44) y Santiago Caamaño (36) iniciaron una historia de amor que llegó en medio de la temporada de verano que compartieron en Mar del Plata. Afianzados como pareja, visitaron Corta por Lozano y revelaron el particular lugar donde hicieron por primera vez el amor.



"¿Dónde fue el primer encuentro?", indagó Vero Lozano. "Fue en la terraza", recordó ella entre risas. "Estoy en dudas si fue en la terraza o 'playingui'", agregó él, sobre su fogoso encuentro, mientras ella contaba por qué eligieron esos lugares. "Me tenía que escapar. Yo tenía a Titi, a todos los pendejos y justo había llegado mi hermana cuando empezamos a salir", reveló el motivo la actriz.



"Fue medio clandestino. Pasó al lado de la pelopincho porque como en el verano pasado no tenía plata para alquilar una casa con pileta. ¡Fue al lado de la pelopincho!", comentó, divertida. "La pelopincho fue una gran inspiración", agregó el actor con humor.