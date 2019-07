"Así como el viento que va..": Las vacaciones de Jujuy, lejos de Del Potro

Mientras Juan Martín del Potro se recupera de su lesión en Tandil, su novia, Sofía Jujuy Jiménez disfruta de las paradisíacas playas de Formentera, España. Desde allí, la joven publicó algunas postales que calentaron las redes sociales.Junto a las imágenes, Sofi compartió una profunda reflexión: "Dejarse llevar, así como el viento que va y no para. De eso se trata, volviendo siempre a uno, con el foco en nuestro corazón y en nuestras emociones. Escucharnos, no culparnos, aceptarnos, y seguir... Sin miedo, más despacio quizás; pero siempre confiando y creyendo en nosotros mismos..."Y siguió: "Yo de verdad no puedo estar más agradecida con la vida que me sigue sorprendiendo. El poder y la fortuna que tenemos los seres humanos de transitarla e ir transformándonos, y evolucionando al ritmo del universo, es enorme. Pero claro, es fundamental la conciencia, y prestarle atención a las señales. Son tan claras algunas, que hasta a veces me asusta, y muchas veces me hago la que no las veo porque capas no las quiero ver. Pero es normal eso también, es parte del crecimiento. Se que suena muy lindo, puede parecer fácil. Como también se que para otros puedo ser una loca flashera".Por último, la periodista agregó: "No importa. El punto es tratar de registrar absolutamente todo lo que puedan, abrazarse fuerte, amarse con ganas y dejarse fluir."Si bien la parejita decidió mantener la relación lo más bajo perfil posible, cabe destacar que días atrás, el tenista dio una señal que indicaría que todo sigue sobre rieles entre ellos. "Jujuy" compartió imágenes de su estadía en España y el deportista no tardó en comentar. La morocha hizo un sensual post en la playa y "Delpo" no pudo contenerse: "Qué bombón", escribió junto a las fotos.Recordemos que semanas atrás, la modelo viajó a a Italia para alentar al deportista en el Masters 1000 de Romay, después de esta travesía, confirmó la relación. "Me invitó y fui.. La verdad es que estamos viendo que onda. Fui a verlo, la pasé muy bien y disfruté mucho de verlo en la cancha. Pero no sé qué pasará", aseguró la morocha sin querer ponerle rótulos a la relación. Más adelante, el mismísimo "Delpo" habló del romance e intentó eludir a la prensa. "Estamos bien, me fue a ver a Roma y me trajo suerte", dijo tímidamente.