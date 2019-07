"Si entran a mi casa y tengo un arma, la uso", aseguró Nicole Neumann

"Yo vivo sola con mis hijas. Si entran a mi casa y tengo un arma, la uso" afirmó Nicole Neumann (38). Y siguió explicando los motivos de su decisión. "Yo fui un tiempo al Tiro Federal para practicar. Me preocupa demasiado la inseguridad, y en su momento estaba asustada. ¿Si tengo portación de armas? Prefiero no hablar del tema. En su momento me pasó algo, fue un caso conocido, pero ni lo traigamos", se excusó la rubia.



En abril de 2010, Nicole denunció haber sido víctima de un robo en una bajada de la autopista que une Buenos Aires y La Plata, a la altura de Quilmes, mientras se dirigía a una presentación en un boliche. El episodio fue muy polémico, ya que apareció un testigo que desmentía su versión del hecho. Sin embargo, marcó para siempre la relación de la modelo con las armas de fuego.



"Entiendo que no todo el mundo se animaría. Yo porque soy muy independiente desde muy chiquita, tengo una historia especial. Y, la verdad, antes de que me toquen un pelo delante de mis hijas, o les toquen un pelo a ellas, yo me animaría a tirar. Entiendo que no es lo normal", reconoció Nicole.



La modelo expresó su preocupación por la inseguridad con que se vive. "Hoy es tu vida o la del otro, es así. Te vienen con un arma y te pegan un tiro, hagas lo que hagas, intentes defenderte o no", reflexionó.



Y para cerrar el tema, recordó otro episodio personal, que tuvo como víctima a su tío. "Tengo el antecedente de mi tío, que ni logró intentar defenderse y de una le metieron un tiro. ¿Y qué le iban a robar a una persona que iba por una colectora en Munro?", se preguntó Nicole, entre la bronca y la resignación.