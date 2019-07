Nicole Neumann reveló por qué se separó de Fabián Cubero

A pesar de que Nicole Neumann y Fabián Cubero se hayan separado hace tres años, las disputas entre ellos siguen dando que hablar. Por eso, este jueves le preguntaron a la rubia en "Nosotros a la mañana" cómo empezó su relación con el futbolista y cuáles fueron los motivos por los que todo terminó."En su momento, lo que me enamoró de él fue su personalidad, sus gustos, su humor y su corazón", comenzó.Cuando le preguntaron sobre las razones por las que finalizó su relación, dijo: "Yo creo que una pareja cuando logra trascender en los años y en el amor es cuando evoluciona a la par, pero cuando uno queda en un lugar y el otro sigue evolucionando es donde se pierde la pareja"."O sea, ¿vos evolucionaste y él no?", le consultó Agustina Kämpfer. "No sé, quizás uno evoluciona para un lado y el otro para otro", contestó la modelo para evitar polémicas.