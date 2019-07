Flavia Palmiero cumplió 52 años y lo festejó con un desnudo total

Flavia Palmiero demostró que está más linda que nunca y protagonizó un desnudo total con el que incendió las redes sociales con motivo de su cumpleaños 52.La actriz posó de espaldas a cámara y frente a un imponente paisaje compuesto de un atardecer en la costa, y publicó la osada imagen en Instagram, donde cosechó miles de "me gusta" y escribió una sentida reflexión."¡Hay momentos en los uno se pone a pensar en el paso del tiempo! Pero lo que se me ocurre es. . . ¡has recorrido un largo camino! ¡¡¡Y a seguir!!! ¡¡Que siempre se vuelve a empezar y eso nos mantiene vivos!!", aseguró quien fue la conductora de los históricos programas infantiles La Ola Verde (Canal 11, 1986 ? 1989) y La Ola está de fiesta (Canal 9, 1990)."Gracias por todos los mensajes. ¡Y feliz cumple para mí! ¡Inolvidable mis días frente al mar! Agradecida", redactó la actriz como epígrafe de su sensual postal compartió en Instagram en referencia a que su foto fue tomada cuando visitó días atrás las Islas Baleares, una comunidad autónoma perteneciente a España.Además de los "me gusta", Palmiero recibió miles de saludos por su cumpleaños y una gran cantidad de elogios por su figura por parte de sus seguidores y personalidades de la farándula.