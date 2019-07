Evangelina Anderson se mostró muy sensual y realizó un sorpresivo anuncio

Es una de las botineras más bellas y eso le valió consagrarse como una de las merecedoras del Balón Rosa, un premio que se les otorga a las mujeres de los futbolistas. Aunque el premio pueda resultar un poco anacrónico en tiempos de feminismos, lo cierto es que la belleza aún sigue siendo evaluada en no pocas premiaciones.Evangelina Anderson, la mujer del defensor Martín Demichelis, armó su vida familiar desde hace varios años en España, pero eso está por cambiar según aseguró en una serie de historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram.El anuncio está acompañado de una novedad en la carrera profesional del ex defensor que, de este modo, debutará en su nuevo rol de DT. ¿Dónde? No será en nuestro país, sino en Alemania.El Bayern Munich, club donde se destacó el jugador con 11 títulos ganados en los 8 años que vistió su camiseta, lo eligió para sumarse como director técnico del equipo sub 19.La bella modelo explicó que se mudará a Alemania junto a Martín Demichelis y sus tres hijos: "Tengo algo que contarles", comenzó el anuncio y agregó: "Dejamos España y nos vamos a vivir a otro país que empieza con la letra A y al que volvemos después de muchos años", continuó.