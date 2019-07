Muerte del joven actor Cameron Boyce: Revelan el resultado de la autopsia

La muerte del actor Cameron Boyce, con sólo 20 años, sigue conmocionando al mundo. El departamento médico forense de Los Ángeles anunció que se le realizó la autopsia a la estrella de Disney el 8 de julio. Sin embargo, se retrasó el informe que revela la causa oficial de la muerte del actor debido al pedido de pruebas adicionales.La autopsia no pudo contar cuáles fueron las causas que provocaron el fallecimiento al actor de "Jessie" y "Los Descendientes". "Se practicó una necropsia y se decidió aplazar el anuncio de la causa de la muerte hasta que se produzca una nueva investigación", anunció el departamento mediante un comunicado, comentando que Boyce fue "encontrado inconsciente" en su domicilio, donde sólo pudo certificarse su muerte."Falleció mientras dormía, debido a una convulsión que fue provocada por una afección médica por la que estaba recibiendo tratamiento", había anunciado un vocero de la familia Boyce cuando se conoció la muerte del joven actor.En su más reciente edición, TMZ asegura que accedió a los resultados de la autopsia de Boyce y cuenta que éste "no pudo ser revivido después de que los médicos se apresuraron a ir a su casa, de acuerdo a fuentes policiales".TMZ también expresó que en los informes médicos su muerte fue calificada como "natural". Esto porque las condiciones de su organismo eran estables antes de que tuviera el aparente ataque de epilepsia.El medio americano cita que Boyce era tratado contra la epilepsia con medicamentos y asistencia médica desde que había comenzado a actuar cuando sólo tenía 11 años.Su padre, Victor Boyce, también dedicó unas palabras en las redes sociales: "Estoy abrumado por el amor y el apoyo que nuestra familia ha recibido. Realmente ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no puedo despertar. No puedo agradecerles lo suficiente".