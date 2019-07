"Adivina adivinador": El sexy baile de Calu Rivero para dejar una reflexión

Calu Rivero se animó a un interesante desafío y está viviendo en los Estados Unidos desde hace un tiempo. La joven se instaló en Nueva York para trabajar tanto como modelo y actriz. En su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores un video en el que aparece bailando en traje de baño al ritmo de "Parallel dance ensemble". La grabación del clip se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles.Al pie del posteo, escribió un llamativo mensaje para sus seguidores: "Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta?". Y luego, agregó opciones: "1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi periodo, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4.Todas las anteriores son correctas".Calu está en pareja con Joaquín Vitola, integrante de la banda Indios y ex pareja de Florencia Torrente. Este verano, en Punta del Este, se mostraron juntos en público por primera vez.Antes de viajar al exterior, protagonizó la ficción Campanas en la noche por la pantalla de Telefe, junto a Federico Amador y Esteban Lamothe. En la trama, Rivero se puso en la piel de Lucía, una joven que sufría violencia de género y luchaba por encontrar su propia felicidad.