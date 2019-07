Skakira despidió a Fernando de la Rúa: "Te has ido para siempre amigo"

Shakira despidió a Fernando de la Rúa, tras conocerse la noticia de su muerte. La cantante colombiana eligió Instagram para escribir un largo texto en el que lo definió como su amigo, por la relación construida a partir de su noviazgo con su hijo, Antoñito."Fernando querido, te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos", comenzó la cantante.El texto siguió con el reconocimiento a sus luchas. "Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba", recordó."Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo", concluyó.Shakira mantuvo un noviazgo de más de diez años con el hijo del ex presidente. En 2010, la pareja blanqueó su ruptura informando que estaban separados."Desde agosto de 2010 y de común acuerdo, nos estamos tomando un tiempo aparte en nuestra relación amorosa, aunque hemos continuado trabajando juntos, en permanente contacto", anunciaron en ese momento.Algunos rumores indicaron que Shakira, en plena crisis con Antonio, comenzó a salir con Gerard Piqué.Tras su separación de la cantante, quien fuera el hijo mayor del mandatario, formó una familia con la DJ colombiana Daniela Ramos, con quien tuvo dos hijos, Zulú y Mael, nacido en Berlín.