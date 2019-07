Vinculan a Cristina Pérez con un musculoso joven y no es Rodolfo Barili

Durante varios meses los periodistas Cristina Pérez (45) y Rodolfo Barili (48) jugaron al misterio. El rumor de romance entre ellos fue tan fuerte, que encontraron lógico no desilusionar al público, que apostaba porque existiera una relación amorosa entre ellos, y se prestaron a un peligroso juego de seducción que se veía en cámara, durante la emisión del noticiero de Telefe del que son conductores.Sonrisas cómplices, frases sugestivas y algún que otro guiño, como compartir habitación en el Hotel Hilton durante la previa a la entrega de los premios Martín Fierro, se convirtieron en moneda corriente entre ellos. Sin embargo, y a pesar del deseo del público seguidor, se conoció la noticia inesperada: Cristina, a través de las redes, presentó a su nuevo novio.Se trata de un muchacho de unos 30 años, llamado Yoel Freue, al que se nota le gusta mucho entrenar. ¿Es del medio? No, el joven se dedica al rubro textil y, aparentemente, está muy enamorado.Es que el pretendiente publicó una foto de la periodista en sus historias de Instagram, en la que ella posa con las bellas luces del Teatro Colón y le preguntó: "Cómo es que esos la luz que más brilla?". Ella, ni lerda ni perezosa, reposteó la foto y respondió: "Vos me hacés brillar, Yoel Freue".