Cuestiones de herencia: Confuso episodio en la casa de Anabela Ascar

Tras la muerte de Héctor Ricardo García, Anabela Ascar, pareja y concubina del periodista y creador de Crónica, denunció que tres hombres la interceptaron en la puerta de su casa y le pidieron entrar para realizar un "inventario".



Aún asustada, la ex conductora de Crónica TV habló con Confrontados (El Nueve) y relató el confuso episodio que vivió cuando tres hombres -entre ellos el supuesto yerno de Héctor García- quisieron entrar a la casa que compartía con el fallecido periodista para realizar un supuesto "inventario".



"Estoy muy mal. No hace siete días que murió Héctor Ricardo García, con quien conviví 22 años, y me agarran un hombre mientras yo paseaba mis perros y me dice '¿no sabés quien soy?'. Le digo no. 'Soy el yerno de García', me dice", arrancó contando Ascar en diálogo con Rodrigo Lussich y Carla Conte. Y siguió: "Ah, el marido de la hija. Bueno, menos mal que apareciste porque yo quería hablar con ustedes de la mejor manera porque, obviamente, hay derechos herenciales".



Al instante, según contó Anabela, el hombre le dijo que le presentaba a su escribano y a otra persona más. "Me empezaron a decir que querían entrar a mi casa porque querían hacer un inventario y me preguntaron qué tenía para avalar que vivía ahí (con García). Y les dije que tengo una unión convivencial ante escribano público", explicó.



"¡Es mi domicilio! ¿Cómo van a querer entrar? Aparte me agarran sin abogados, mientras paseo a mis perros", se indignó. A lo que el supuesto yerno de Harcía respondió: "No, no, nosotros venimos a constatar, queríamos entrar para hacer un inventario".



"Yo voy a hacer una denuncia por usurpación si ustedes entran", les advirtió la conductora. Entonces los hombres le dijeron que "querían hablar con ella por las buenas". Ascar les recordó que "tiene derechos" porque era "concubina legal".



"Estoy a favor de ustedes porque son herederos, pero yo también tengo mis derechos. Tengo que ser recompensada económicamente, tengo que recibir una indemnización, y todo eso lo fija un juez", le remarcó. "Vamos a ver si tenés tus derechos. Vos tenés a donde irte a virir", le respondió el hombre.



"Esto es violencia psicológica. Yo siento que tres hombres me violentaron psicológicamente. Eso es violencia de género", afirmó contundente. Y agregó: "Soy una mujer sola, viuda, con tres perros y vivo con mi mamá".



Ascar recordó todo lo que hizo por García, cómo atendió las necesidades del periodista, quien se encontraba muy enfermo tras sufrir un ACV siete años atrás, mientras su familia "nunca estuvo". ''Si vos cuidaste a un hombre, le cambiaste el pañal, e hiciste todo hasta el último día durante 22 años, que aparezcan familiares que nunca aparecieron, porque no estuvieron nunca con él, yo me ocupé de todo, a constatar que hay en mi casa. ¿Si eso no es violencia de género, qué es?'', dijo.



La conductora contó que habló con su abogada, quien buscará reunir a ambas partes y dialogar en buenos términos, y expresó su preocupación "por la manera que tienen de manejarse", además de asegurar que tiene miedo de que intenten tomar la casa cuando ella no esté. "Tengo las mejor de las intenciones, acá hay que negociar. Yo no me voy a oponer porque ellos son herederos forzosos, pero es un caminito legal. Yo estoy de duelo. Hace menos de siete días se me murió mi compañero", dijo.



Por último explicó: "Esta casa es una Sociedad Anónima, y más datos no puedo dar. Yo tengo mi domicilio fijado acá, por dos años, y nadie me puede tocar. Ahora, yo me voy a ir de esta casa porque yo no quiero estar acá, pero no de esta forma. Ellos nunca vinieron", concluyó.

