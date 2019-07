A los 20 años, murió conocido actor de Disney: Convulsionó mientras dormía

El actor y bailarín Cameron Boyce, que protagonizó varias series de televisión de Disney Channel, murió a los 20 años."Perdimos a Cameron. Falleció mientras dormía debido a una convulsión, resultado de una afección médica en curso por la que estaba siendo tratado. Sin duda, el mundo ahora está sin una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión. De todos los que lo conocieron y lo amaron", confirmó en un comunicado la familia.Sus padres, además, pidieron respeto a su intimidad: "Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo sumamente difícil, ya que lamentamos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano".Boyce era de Los Ángeles, donde empezó su carrera de actor a los 9 años. A los 11 protagonizó junto a Adam Sandler la comedia "Niños grandes". Pero la fama mundial llegó con el show de Disney "Jessie", donde interpretaba el personaje de Luke Ross junto a la actriz Debby Ryan. "Jessie" tuvo cuatro temporadas y 98 episodios.Su otro gran boom fue "Los Descendientes", una serie en la que interpretaba a Carlos y que tuvo tanto éxito que generó tres películas, la tercera de las cuales aún no se ha estrenado."Desde muy joven, Cameron soñó con compartir su extraordinario talento artístico con el mundo", dijo el portavoz de Disney Channel, quien agregó: "Era un artista increíblemente talentoso, una persona muy atenta y , sobre todo, un hijo, un hermano, un nieto y un amigo cariñosos y dedicados. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a su familia, compañeros de reparto y colegas, y nos unimos a sus muchos millones de seguidores para llorar su muerte prematura. Se le echará mucho de menos"Muy activo en las redes sociales, el viernes 5 de julio publicó su última fotografía en Instagram: una imagen en blanco y negro, sin ningún otro mensaje adicional. Los seguidores del actor usaron esta imagen para dejar sus comentarios y mensajes de pésame con frases como: "No puedo creerlo...Tan triste, descansa en el paraíso hermano"; "Te quiero. Siempre en mi corazón" y emojis de corazones rotos.El joven actor estaba dedicado en los últimos años a actividades benéficas y había actuado como presentador del ex vicepresidente Joe Biden en sus Premios Biden al Coraje, el pasado mes de marzo.De hecho, fue premiado recientemente por su actividad en una fundación sin ánimo de lucro que logró recaudar más de 30.000 dólares para construir pozos de agua potable en Suazilandia.