Jimena Cyrulnik separada: "Llegado el momento hablaré del tema", dijo

Jimena Cyrulnik se separó de su esposo, Lucas Kirby, luego de nueve años de relación. Producto de la relación, la modelo y conductora había tenido dos hijos, Calder y Tyron, de 5 y 9 años respectivamente.



Ella se mostraba muy unida a su marido, incluso en algunas ocasión había dicho que no tendría problemas en tener una relación abierta.



"Si alguno de los dos, después de tantos años juntos se manda su cañita al aire no pasa nada siempre que sea con respeto y que no se enamore de la otra persona. Después de muchos años se siente la necesidad obvio, el amor está por arriba y la familia también, re mente abierta", había dicho Jimena.



"Es verdad que me separé, pero prefiero no hablar ahora por respeto a mí familia. Llegado el momento hablaré del tema, gracias por comprender", señaló Jimena en diálogo con PrimiciasYa.



La ruptura recién sale a la luz en las últimas horas pero ella y Lucas no están juntos desde hace más de dos semanas. Y según contaron desde el entorno de la expareja, tienen la mejor de las relaciones y siguen siendo socios de la marca de trajes de baño de Cyrulnik.