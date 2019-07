El listado de todos ganadores de los Martín Fierro Federal

LISTA DE LOS GANADORES DEL MARTÍN FIERRO FEDERAL EN TELEVISIÓN

Sociedad El Ventilador ganó el Martín Fierro Federal como Mejor Programa Periodístico

LISTA DE LOS GANADORES DEL MARTÍN FIERRO FEDERAL EN RADIO



Cena con amigos (Canal 2, La Capital - Mar del Plata)Empresarios argentinos (Canal 12 de CCC San Miguel de Tucumán - Tucumán)ADN extremo (LU88 TV Canal 13 - Tierra del Fuego)Educación y cultura para vos (Canal 4 de Cable Express - Santiago del Estero)Tu mejor idea (Canal 7 Mendoza - Las Heras, Mendoza)Loquitos por el fútbol (Canal 14 de Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero)Noticiero 7 (LW TV CANAL 7 HD - Santiago del Estero)Pasión por el vino (Canal 7 - Las Heras, Mendoza)Santiago es pueblo que baila (Canal 14 de Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero)Integrándonos (Canal 8 - San Juan)ADN (Ahora la Discapacidad es Noticia Canal 10 - Mar del Plata)Junto a ellas (Telefé Tucumán - Tucumán)Eber es mundial (5RTV - Santa Fe)Gisela Filas - (Canal 7 LW81 - Santiago del Estero)Carlos Hernández (Canal 7 - Las Heras, Mendoza)Lisandro Cavatorta - Botelos (Telefé - Rosario)La movida de la noche - (Juan A. Mateyko - Radio Mitre - Córdoba)El puente (Radio Mitre - Rosario)Así peleamos en Malvinas (FM de las Américas FM 86.5 - Bahía Blanca)Superdeportivo (La Súper Radio FM 96.3 - Río Negro)Borges por radio (Radio Universidad Tucumán 94.7 - Tucumán)Campo en acción (Radio General Urquiza - Paraná, Entre Ríos)El tango cuenta sus cosas (FM Sonar 97.9 - La Pampa)Pequeña serenata nocturna (FM Galaxia 95.7 - Chubut)Pago donde nací (Radio Panorama 100,1 - Santiago del Estero) (segundo Martín Fierro)Costumbres argentinas (Radio Metropolitana 103,7 - Rosario)Buscando el origen (Radio Continental - Córdoba)Llegó el doctor (FM Patagonia Andina - Río Negro)¿Qué pretende usted de mí? (Radio Universidad de Córdoba - AM 580 - Córdoba)Club 3 (Radio Fish - Tucumán)INFANTILBichitos de luz (Fm Omega - Trenque Lauquen)Informa Provincia - Radio Provincia de Bs. As - La Plata)Natalia Calderón - Del otro lado (Radio Seis - San Carlos de Bariloche)Juan Alberto Mateyko - La movida de la noche (Radio Mitre - Córdoba)Eduardo Aller - No te des vuelta (Fm Cielo - La Plata)