La sincera confesión de Pampita, a cuatro años de la separación con Vicuña

Con naturalidad y tranquilidad, Pampita (41) habló de su reciente distanciamiento de Mariano Balcarce (32), joven empresario con quien blanqueo su noviazgo en febrero, a pocas semanas de separarse de Pico Mónaco (34), extenista con quien estuvo en pareja 3 años.Además, enfrentó las críticas machistas que recibe, "especialmente de mujeres", por cambiar rápidamente de pareja y presentárselas a sus hijos, Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (4), frutos de su década de amor con Benjamín Vicuña (40)."Voy a hacer todo lo que yo quiera, todo lo que me haga bien. Rompí mis propios prejuicios. Me lo merezco. Y por mis hijos no se preocupen, los cuido como un tesoro. Cuido mucho la cabeza de mis hijos. Ellos saben muy bien quién soy yo. Me han visto pasar momentos muy fuertes y han estado ahí, al lado mio, a pesar de que son muy chiquitos, y cuando me ven feliz, son los más felices del mundo. No me juzgan por nada. Son muy compañeros y tienen la sabiduría de haber pasado cosas fuertes. Yo los cuido mucho, siempre son mi prioridad absoluta. Siempre estoy pensando en ellos, antes que en cualquier pareja o cualquier trabajo", dijo la modelo y conductora, en su programa Pampita Online de Net Tv.