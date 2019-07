Tras la separación, Morena Rial denunció a su ex por violencia de género

Espectáculos Se separó Morena Rial y envió un fuerte mensaje a su ex

Morena Rial explicó que decidió separarse de Facundo Ambrosioni al descubrir que le había sido infiel en reiteradas oportunidades. "Siempre lo sospeché", dijo la hija de Jorge Rial en una entrevista para"Yo no tengo trato con él, hay abogados en el medio.. Accedí a que viniera a mi casa, pero la última vez que vino se metió en mi habitación, se bañó y me dijo que era una puta de mierda que me acostaba con todos. Y nada que ver, yo vivo para mi hijo", agregó en su relato, entre lágrimas., el ciclo que va por la pantalla de"No me duele haberme separado, me duele que me haya metido el dedo en culo como lo hizo", dijo. Fue entonces cuando la periodista Cora Debarbieri le preguntó si había sido víctima de agresiones físicas por parte de Ambrosioni. "Sí", fue la repuesta de Morena, quien contó que este jueves realizó la denuncia por violencia de género contra su ex en la Comisaría Comunal 12 de la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su abogado Alejandro Cipolla.Para preservarla, la Justicia le otorgó un botón antipánico y una restricción perimetral que le impide al futbolista acercarse a la casa de Villa Devoto donde la hija de Jorge Rial vive con su bebé de tres meses. Sin embargo, Ambrosioni sí puede tener contacto con su hijo. "Más de lo que lo dejo ver a Francesco, no voy a hacer", advirtió Morena.Morena lloraba al contar los detalles más oscuros de la relación con Facundo y se sensibilizaba cada vez que escuchaba las palabras de aliento de Luis Ventura, su padrino y miembro del panel del programa de. "La pelea que tuve con mi papá y mi internación fueron por él (por Ambrosioni)", aseguró, arrepentida por haberse distanciado tanto de su padre como de su hermana Rocío, debido a esta relación."Mi papá siempre tuvo razón", manifestó en diálogo con Mariano Iúdica y Pía Shaw. Más allá de estos enfrentamientos, hoy cuenta con el apoyo de su familia. "Mi hermana me dijo: 'Qué bueno que lo dejaste'. Hoy a la tarde me junto con ella", adelantó.Luego, reflexionó sobre todo lo que pasó durante su noviazgo con Ambrosioni: "Siempre supe que con mi bebé estábamos los dos solos. Mi hijo es feliz y no le va a faltar nunca nada. En las peores momentos, siempre estuve sola. En los últimos dos años el padre no me acompañó en casi nada: salía de joda más de lo normal". Además, explicó que cuando su hijo estuvo internado, su ex pareja "se fue a las siete de la tarde y volvió a las dos de la mañana porque se fue a comer con los amigos".Más allá de la delicada situación que enfrenta, Morena se mostró fuerte y con ganas de rehacer su vida: "Voy a seguir adelante, en agosto voy a empezar a estudiar abogacía".