Rocío Guirao Díaz derritió la helada con sus imágenes en ropa interior

Rocío Guirao Díaz calentó las redes sociales con un tremendo video que sirve como adelanto de una osada producción fotográfica en la que posa en ropa interior.La modelo se desenvolvió frente a las cámaras luciendo un conjunto de encaje blanco de la marca de lencería que ella representa con el que demostró toda la sensualidad de su cuerpo.Días atrás, la panelista de Pampita Online (Net TV) había expresado su furia luego de recibir duras críticas por exhibir su cola en las redes. Cuando vio un comentario en el que le insinuaron que debería taparse, la rubia contestó sin pelos en la lengua. "¿Alguien te obliga a seguirme? ¿O mirarme el tuje es tu mejor plan de viernes a la noche?", disparó en ese entonces.El año pasado, Rocío tuvo un tremendo cruce con la cantante de cumbia Dalila en PH: Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, luego de que esta le dijera que "tendría que cuidar su imagen, no por ella, sino por su hijo". En esa ocasión, Guirao Díaz defendió su trabajo y carrera como modelo. "Hago fotos en ropa interior porque es para lo que me contratan, hago modelaje y me dedico a eso. En ese momento soy una productora mostrando un traje de baño", le indicó a la referente de la movida tropical.