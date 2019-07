La sugestiva foto de Lali Espósito: "No me dejo amarrar"

Ver esta publicación en Instagram ?? Una publicación compartida de LALI (@lalioficial) el 22 Jun, 2019 a las 4:55 PDT

Lali Espósito conoce muy bien cómo hacer subir la temperatura en las redes sociales, algo que con estos días de frío sus fans le están muy agradecidos. En las últimas horas, la cantante decidió compartir una imagen sensual.En su cuenta de Instagram, Lali escribió "No me dejo amarrar", junto con su foto en la que mira a cámara con un aire muy sensual.La foto superó los 250 mil likes en menos de 12 horas, y los comentarios de sus seguidores también se contaron por miles. "Que hermosa sos mamita Lali preciosa bombona", "Se me prendió fuego el celular Lali con tu foto", "Otra foto para nunca superar, una reina absoluta", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los fans.Hace unos días atrás, Lali, que está de novia con Santiago Mocorrea, había utilizado las redes para mandar un mensaje de denuncia de las relaciones tóxicas. "Es muy difícil salir de una relación tóxica. Pero se puede. ¡Pidan ayuda, busquen su fortaleza y huyan de la mierd*! No a la violencia de ningún tipo. No creas que es normal. No creas que es parte de 'la pasión'. ¡Ninguna de nosotras es 'merecedora' de ese horror!", alertó la cantante.