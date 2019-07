Se separó Morena Rial y envió un fuerte mensaje a su ex

Morena le confirmó a sus seguidores que estaba separada cuando se lo preguntaron a través de las historias de Instagram.A tan sólo 3 meses del nacimiento de Francesco Benicio, Morena Rial (20) se separó de Facundo Ambrosioni (19). Llevaban cerca de 2 años en pareja y él hasta la había ido a ver al estudio de ShowMatch (El Trece, a las 22.30) hace pocas semanas, pero todo terminó de manera repentina.La hija del conductor de Intrusos (América, a las 13) lo anunció a través de sus historias de Instagram. La joven influencer (tiene más de 1 millón de seguidores) le dio la posibilidad a sus fans de que le envíen preguntas por esa red social. Y uno fue directo al grano: "¿Estás separada o peleada con Facundo?".La respuesta de Morena no se hizo esperar y fue contundente: "Separadísima". Luego, cuando otro le aseguró que probablemente "en unos días vuelven (a estar juntos)", ella fue nuevamente lapidaria: "No, olvidate".Y como pocos le creían que estuviese hablando en serio, la hija de Jorge Rial (57) tuvo que aclarar que no hablaba en chiste y que era "verdad" y definitiva su ruptura: "Estoy tranquila, nadie muere de amor".Antes, aunque sin nombrar a su ex, había dado algún indicio, también en las historias de Instagram: "Si algún día no me encuentras, búscame entre las oportunidades que perdiste"."Nadie muere de amor", aseguró Morena.