Tobal contó que padece trombofilia y alentó a mujeres que sueñan con ser madres

A los 43 años y tras atravesar un tratamiento, Eugenia Tobal logró quedar embarazada y espera un hijo junto a su novio Francisco García Ibar. Sin embargo, en 2011 -cuando estaba en pareja con Nicolás Cabré- la actriz perdió un embarazo en la novena semana de gestación, en ese momento le diagnosticaron trombofilia.



La actriz reveló esto en sus historias de Instagram cuando alentó a una mujer con el mismo cuadro médico. "Tengo 40 y estoy sola. Pero me das la esperanza de que algún día llegue la bendición. ¡Felicidades!", le escribió una de sus seguidoras y Eugenia le respondió: "Fuerza, a no bajar los brazos. Se puede, como lo elijas. Si lo elegís, se puede. La edad está en el DNI".



"Acá una embarazada con trombofilia. Te mando mucha buena vibra. Sí, se puede", comentó otra seguidora y la actriz contó su experiencia y reflexionó: "Sí, se puede, y ojalá muchas mujeres puedan acceder al análisis sin tener que pasar por tanto dolor de pérdidas. Yo lo puedo hacer por mi obra social y porque mi médico inmediatamente me mandó a realizar el estudio, pero todas tendrían que poder hacerlo. ¡Ley de trombofilia ya!".

Fuente: Primicias Ya