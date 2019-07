Santiago Bal sufrió tres desmayos seguidos y volvieron a internarlo

El actor Santiago Bal, de 83 años, tuvo que volver a ser internado el martes, luego de sufrir tres desmayos durante la madrugada.



"Fueron tres desmayos seguidos, llamamos al médico y una ambulancia lo trasladó al IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad) y de ahí lo dejaron en Unidad Coronaria", relató su ex esposa y compañera de la compañía teatral Nuevamente Juntos, Carmen Barbieri.



En declaraciones al portal Teleshow, Barbieri reveló que Bal "está muy débil, no tiene nada grave, pero a la vez tiene de todo".



"Entonces tiene tantas cosas viejas como un EPOC importante y es por eso que le faltaba el aire y no podía hablar y respirar", agregó.



Respecto a la situación del capocómico, la actriz indicó: "Tiene que rehabilitarse y recuperarse y hay que darle tiempo. Hoy estuve en la clínica, está en cuidados intensivos y creería que el jueves le darán el alta".



En caso de ser dado de alta, se desconoce si Bal volverá a la casa de Barbieri o si será alojado en un centro de rehabilitación para que pueda pararse por su propios medios y volver a caminar porque no tiene fuerza.



"Yo estoy sola con él a la noche y no puedo agarrarlo", sostuvo su ex esposa.



La mamá de Fede resaltó que el capocómico tiene "muchas ganas de vivir" y agregó que el hermano y los hijos de Bal le pidieron que tome todas las decisiones que crea convenientes para que la salud de su ex marido mejore.



En mayo, el actor había sido internado en el mismo centro médico después de sufrir una caída en su casa cuando se vestía para ir a un control médico.



En aquella oportunidad quedó tirado en el piso dos horas hasta que su hijo Mariano lo encontró.



Horas más tarde, el capocómico perdió la movilidad de brazos y piernas y la familia resolvió ingresarlo en el hospital.



En ese sentido, Bal fue tratado por una infección pulmonar que lo mantuvo en terapia intensiva para recibir los cuidados necesarios.