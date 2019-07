Los Palmeras llevaron su cumbia al baile de Marcelo y tocaron para Karina

CUMBIA AL RITMO DE LOS PALMERAS ?Karina, la princesita, y Damián García se impusieron en la pista mostrando que saben lo que hacen. #SuperBailando2019 #lovieneltrece @showmatch pic.twitter.com/LgvjfzZITd — eltrece (@eltreceoficial) 2 de julio de 2019

Los Palmeras habían anunciado su participación en el Súper Bailando la semana pasada, y finalmente anoche llegó el momento tan esperado. Saltaron a la pista con su canción "La Cola" para acompañar a Karina, la Princesita en su performance del ritmo de cumbia.Karina La Princesita armó una fiesta al ritmo de Cumbia con música en vivo de Los Palmeras. La cantante y Damián García presentaron una coreografía de "La cola", del grupo santafesino que estuvo tocando en vivo, en el piso de Showmatch.Los santafesinos no sólo hicieron bailar a todos, sino que fueron el plus especial para que la cantante se quedara con uno de los mejores puntajes en el ritmo.Sin embargo eso no fue todo, y el programa terminó con Los Palmeras cantandando el "Bombón asesino" y todos los participantes del jurado tirando pasos de cumbia en la pista de baile más importante del país.