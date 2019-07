"Tomaba dos botellas de whisky antes de cada show", dijo ex cantante de Ráfaga

En "Almorzando con Mirtha Legrand", el excantante de " Ráfaga", Rodrigo Tapari, cautivó a todos al contar su dura historia de vida. Antes de comenzar con su relato, el artista aclaró que encontró su "recuperación y equilibrio" en la religión: "Dios ordenó nuestra vida", dijo.



"Intenté suicidarme dos veces. Tenías discusiones con mi esposa y un día encerré a mi hija y a mis sobrinas en mi casa y fui a las vías a esperar el tren", recordó.



Enseguida, manifestó que parte del éxito que disfruta se debe a la creación de la popular canción "Una Cerveza". "Es una ironía porque yo compongo esa canción teniendo el problema de alcohol", expresó.



A su vez, aprovechó la presencia de Claribel Medina, quien hace una semana reveló su adicción al alcohol, y se diferenció de ella al decir que el sí tomaba para estar en un escenario. "Con la típica excusa de que para poder cantar tenía que calentar la garganta me tomaba dos botellas de whisky antes de cada show", se sinceró.



"Pero, disculpame, ¿habrás subido borracho?", indagó Mirtha. Por lo que el cantante contestó: "En varias oportunidades subí totalmente borracho, pero yo pensaba que me sentía bien".



Por último, contó que se fue de Ráfaga para lanzarse como solista. "Con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino", concluyó.