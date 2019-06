El duro momento de La Chilindrina: Problemas de salud y grandes deudas

María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, no pasa por un buen momento. Tanto la actriz mexicana como su marido Gabriel Fernández, tienen problemas de salud y con ellos, llegaron grandes deudas y dolores de cabeza.En una entrevista para el programa mexicano Ventaneando, la mujer que supo alegrar a todos en "El Chavo del 8", confesó que su esposo estuvo hospitalizado en varias ocasiones tanto en la Ciudad de México como en Estados Unidos. Y que pasó varios sustos por la condición de su pareja."Fue para nosotros algo muy difícil, fueron casi ocho meses de estar en el hospital porque fue una neumonía tras otra neumonía, tras otra neumonía, un infarto en los riñones, no sabía yo que existían los infartos en los riñones", comentó la actriz, relatando el mal momento que pasó su esposo.Pero eso no fue todo, habías más. "Del corazón, las dos venas estaban tapadas, había que destaparlas y le pusieron un 'bypass', salió bien del 'bypass'", comentó. Y eso fue previo al mayor susto que le dio.Después de ir a una revisión con sus distintos doctores, contó la actriz, estaba con su esposo en el hospital esperando la siguiente cita médica, cuando Fernández se desmayó y le empezó a sangrar la boca."Dije se murió [...]Estábamos enfrente de urgencias, el restaurante está a dos minutos, empezó a gritar mi secretaria ayuda: 'necesitamos enfermeros, camilla rápido'. Inmediatamente vinieron, lo quitaron de su silla de ruedas, lo metieron, yo atrás de él, para ponerle las planchas (desfibrilador), a los cuatro minutos le estaban poniendo un marcapasos", recordó la intérprete de 68 años.A raíz de todo eso, María Antonieta de las Nieves también se enfermó. "Me puse muy grave cuando pasó esto, por una cosa que se llama fibromialgia que gracias a Dios la estoy librando, pero sí es una enfermedad muy fuerte, por eso tenemos un enfermero y enfermera", añadió.La Chilindrina contó también que la situación médica, tanto de su marido como de ella impactó en su economía.

"No hemos acabado de pagar el hospital de Estados Unidos, nos va a tardar bastante en acabar de pagar, lo de México, sí. Aquí en México tenemos un seguro médico, pero de todas maneras es un seguro médico que tú tienes que pagar equis cantidad cada vez que se entra al hospital, no sé 100 y tantos mil pesos (más de 5,000 dólares), las medicinas son como 15 mil pesos (700 dólares) a la semana, sólo medicinas de él, porque de las mías son como 20 mil pesos (1.000 dólares)", afirmó.Debido a estos gastos y a la deuda, la actriz se ve obligada a desprenderse de una de sus propiedades. "Lo de Estados Unidos lo estamos negociando, me están esperando, creo que vendo mi casa de Acapulco, pero no importa, las cosas buenas son para solventar las malas", aseguró.Pese a todos estos inconvenientes, María Antonieta de las Nieves sigue trabajando y en unas semanas se presentará con su personaje de La Chilindrina, el que la llevó a la fama, en Perú.