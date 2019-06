Videos: Alejandra Pradón reveló detalles de su relación con un expresidente

Alejandra Pradón (59) paseó entre la emoción y la risa a los invitados de "PH Podemos Hablar". La vedette relató su aventura más personal: la búsqueda de su madre. Para encontrarla contó con la inestimable colaboración de un expresidente de la Nación, con el que la unió más que esa ayuda. "Sí, tuvimos una historia", admitió Pradón.La modelo y actriz contó cómo hizo para encontrar en los años noventa a su madre, que había dejado su casa cuando ella era apenas una niña. Sin dar demasiado detalles, ventiló que la conoció después de "revolver cielo y tierra" y después de que alguien le dijera dónde vivía. Fue un encuentro de cuatro horas, facilitado por las altas esferas del poder.-Te ayudó un político muy, muy..., quiso saber Andy Kusnetzoff.-Sí-¿Un presidente?-Sí, un expresidente-"¿El delincuente?", intervino Gerardo Romano, otro de los invitados de "Podemos Hablar".Entonces, Pradón dio nombre y apellido y desarrolló cómo fue la relación que establecieron."Me ayudó Carlos Saúl (Menem). Bah, el entorno de él. Era muy chica. En dos segundos...", comenzó, ante la mirada de todos. "Tuvo cosas buenas, eh. Yo era amiga de él. Tuve una historia con él", continuó.

Cómo conoció a su madre

-"¿Un noviazgo?", volvió a la carga Kusnetzoff.-Uh, defiéndanme, chicos (pidió, con humor, la vedette).-"¿Era sexo o era amor?", preguntó Adriana Salgueiro, ocurrente, con el ambiente mucho más distendido.Pradón, sin vueltas, respondió: "¡Diversión!". Sugirió que no era la única invitada del ambiente artístico. "Hay que ser presidente... ¡Hay que estar ahí! Hay que estar encerrado, chicos, ¡por favor!".Segundos antes, el clima había sido de silencio y conmoción por la historia que contaba Pradón sobre la búsqueda de su mamá: "Cuando era chica, no tenía idea de la palabra 'madre'".Después del colegio, a los 17 años, aceptó una oferta para ser bailarina en una cadena de hoteles en América Central. De regreso, emprendió la odisea de hallar sus raíces."Cuando volví, a los 23 años, y me puse en pareja con (el empresario) Daniel Comba, la encontré. Me llevó Dani a una provincia. Revolví cielo y tierra, pero quería saber quién era mi mamá", comentó Pradón.

"A papá le preguntaba cómo era ella. '¡Tenía tu cuerpo, nena!', me decía. Era terrible papá. Pasa el tiempo y uno se olvida de las caricias y queda la imagen", agregó."La busqué. Y la encontré con otro hombre y otra familia", continuó Pradón."Daniel (Comba) se quedó en el auto. '¿Quién sos?', preguntó. 'Tu hija', le respondí en la puerta de su casa. Me habían dado la dirección. Estuve hablando cuatro horas con ella. Le pregunté, como una nena de 6 o 7 años, '¿por qué? ¿por qué?'. Me dijo que era muy chica cuando se casó: tenía 18 años y mi papá cuarenta y pico. Creo que se asustó".La encontró justo a tiempo. Meses después, su madre murió."Ella falleció al año siguiente. Le habían dado una pastilla para la presión y se olvidó de tomarla... Me llamaron porque se estaba muriendo. Cuando llegué, estaba en estado vegetativo. Me la quería traer y cuidarla", dijo, y agregó: "No pude perdonarla ni puedo odiarla, no soy Dios".Su padre, sin embargo, no se enteró de nada: "Papá pensaba que ella estaba desaparecida. Nunca le pude contar que la había encontrado. Él estaba muy enamorado".Una historia que no habría terminado de esa manera sin la inestimable ayuda de un amigo del poder. Fuente: (Clarín).-