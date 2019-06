"Si usás brackets...": La dolorosa anécdota sexual de Barby con Burlando

Barby Franco contó el vergonzoso momento que vivió en la intimidad con su pareja con su pareja, Fernando Burlando. Fue tras las declaraciones de Silvia Süller acerca de un accidente que sufrió con Silvio Soldán en un encuentro sexual."Ahora que me acuerdo, yo tuve brackets en algún momento, y viste que con los brackets es complicado..", empezó a decir la modelo.Barby no reveló demasiados detalles, pero tampoco fue necesario. Sólo confirmó que el abogado quedó enganchado con sus brackets, aunque afortunadamente no fue demasiado traumático ni doloroso para ninguno de los dos.Luego, Barby se mostró un poco avergonzada y arrepentida por la revelación que hizo. Para darle un cierre al tema, la modelo aconsejó: "Si tenés brackets, tené cuidado".