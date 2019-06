Muerte de integrante de Los Palmeras: "Es un momento de mucho dolor"

Su hijo en la banda

Murió este jueves Jorge Omar Grenón, fue durante 20 años, tecladista y guitarrista del grupo santafesino "Los Palmeras". Darien Grenón, hijo del fallecido músico, es actual integrante de la agrupación de cumbia.El grupo de cumbia santafesina expresó su dolor ante la triste noticia. "Los Palmeras están de luto... la cumbia vuelve a estar de luto... Por siempre Jorge Omar Grenon... y su arte. Que en paz descanses amigo. Por siempre tus amigos y compañeros... Los Palmeras", cierra el triste comunicado emitido ayer por el grupo a través de las redes sociales.Grenón formaba parte de la banda desde hace más de veinte años, y sus compañeros eran Rubén Deicas, Marcos Camino, Gustavo Martínez, Silvio Medina y también su hijo, Darien Jorge Grenón.Con su habilidad en el teclado y la guitarra, Grenón le aportó ese sonido característico a la banda, que los ha hecho permanecer entre las agrupaciones más exitosas y con más seguidores en la movida tropical durante tanto tiempo, con canciones como El Bombón Asesino, Perra, Por primera vez, Cumbia sobre el mar, La cola, Qué quiere la chola, El parrandero, Olvídala y Asesina, y editando más de cuarenta álbumes que los han hecho recorrer toda la Argentina y América Latina."Realmente, estoy muy dolido". Tales fueron las primeras palabras de Marcos Camino, líder de Los Palmeras. Durante la siesta tenían previsto un recital en Armstrong con ocasión de Agroactiva. Y cumplieron, pero con el corazón en la mano. "Su hijo estaba con nosotros y se tuvo que volver. Tenemos que estar actuando y pensando que no lo tenemos al Gringo", se conmovió en diálogo con"Yo estuve antes de ayer con él. Estaba muy feliz, estuvimos recordando cosas. Hace tres meses le extirparon un tumor cancerígeno en la cabeza. Se estaba recuperando. Pero Dios quiso que llegara hasta aquí", señaló Camino.Pero Marcos también lo recordó por su calidad de hombre "muy alegre y siempre le gustaron las peñas", que sorprendía con sus ocurrencias. "Era serio pero muy bromistas y siempre riéndose", remarcó el acordeonista de Los Palmeras."Estamos en un momento de mucho dolor", dijo Camino y se refirió al recital que dieron ayer por la tarde en Armstrong. "Tenemos que cumplir porque es nuestro trabajo, es nuestra obligación y tenemos que seguir adelante, pero esto duele. Pareciera que uno no siente nada, pero no es así. El dolor y la procesión van por dentro", concluyó.Cabe recordar que este año, la cumbia sufrió un duro golpe cuando murió un gran referente. Juan Carlos "Banana" Mascheroni, líder de Los del Fuego, se desplomó a raíz de un paro cardíaco en medio de un recital y falleció minutos después en el Hospital Fiorito de Avellaneda a la edad de 58 años.Darien Grenón, hijo del fallecido músico, es actual integrante de Los Palmeras y despidió a su padre en las redes sociales, con uno de sus mejores recuerdos: tocando junto a su padre en el legendario grupo de cumbia santafesina.