El topless de Connie Ansaldi para referirse a las "personas Unicornio"

Connie Ansaldi realizó un topless y escribió un llamativo epígrafe. "Hay personas Unicornio", indicó la ex panelista televisiva."Son aquellas que nos devuelven la fe. Las que nos hacen creer en lo imposible y volvernos invencibles. Que nos enseñan a ser mejores, aún en nuestro declive. Que nos inspiran en lo opaco y nos vuelven brillantes. Que no piden nada a cambio ya que su naturaleza es generosa y desprendida", continuó Ansaldi."Los Unicornios son difíciles de encontrar y fáciles de perder (y sino pregúntale a Silvio Rodríguez que hace 30 años busca al suyo)", escribió Connie, referenciando la famosa canción del cantautor cubano, publicada en 1982."Si tenés la suerte alguna vez en tu vida de cruzarte alguno: cuídalo. Se amable: del verbo amar. Y también dulce ya que son sensibles a lo amargo y su pelaje se pone mustio cuando los lastiman. Es ahí donde se esconden y ya no vuelves a verlos nunca más. Pero lo verdaderamente complejo es que se encuentren dos Unicornios. A este fenómeno se lo conoce comúnmente como amor. Yo le digo Magia. #ConnieDixit", reflexionó Connie en Instagram."La foto no tiene un carajo que ver pero quería que lean. O si", disparó, para no obviar el hecho de que posa con sus pechos al aire, tapándoselos con un emoji que reza "sé libre". Además, la ex panelista había hecho la misma publicación en septiembre del año pasado.Semanas atrás, Ansaldi publicó una sensual imagen de su cola para dejar un profundo mensaje sobre los cuerpos de las mujeres. También le ha realizado un "homenaje" a Jimena Barón, por el éxito de su canción llamada La Cobra.