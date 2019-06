Tobal mostró su pancita y su novio reveló el sexo del bebé en camino

Unos días después de que anunciara su embarazo, Eugenia Tobal publicó la primera foto mostrando su panza de embarazada. A los 43 años, la actriz que está en pareja con Francisco García Ibar está esperando su primer hijo."Fueron tres meses de muchísima ansiedad y sufrí muchísimo hasta llegar a esta instancia. Igual, no dejo de sufrir. Cada ecografía y cada estudio es un tema", se sinceró la conductora de Cocineros de noche, por la TV Pública."Yo estaba en otro plan, decidiendo la maternidad sola. Había decidido hacerlo a través de un tratamiento, como muchas mujeres lo hicieron. Lo conocí, le conté todo, y me acompañó como amigo hasta que dijimos 'qué pasa acá. Me parece que (el proyecto) es de a dos, no de uno'", había contado Eugenia en diálogo con Ángel de Brito en su ciclo radial de CNN Radio Argentina.La actriz también contó que los médicos le detectaron trombofilia y que desde que le confirmaron que está embarazada, se aplica una inyección de heparina diaria.En las últimas horas, Eugenia compartió la primera foto de su pancita. En la imagen, ella está acostada sobre el sillón y su novio, Francisco García Ibar, tiene su mano sobre la panza. Además, los acompaña Romeo, la mascota de la actriz."A la noche se muestra un poquito más y ahí estamos muertos de amor. ¡¡¡@lamanada papuchino!!!", escribió Tobal en el posteo que realizó en su cuenta oficial de Instagram y en el cual mencionó la cuenta que maneja su novio, que es adiestrador de perros.Cuando le consultaron por el sexo del bebé, la actriz había asegurado que todavía no lo sabía. "Está todo muy fresco. Uno se limita hasta no saber que está todo bien", dijo al explicar que no habían decidido el nombre.Sin embargo, la respuesta de Francisco García Ibar al posteo de Eugenia despertó la sospecha de que una nena vendría en camino., escribió .